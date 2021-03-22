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HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum

Türkiye 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kademe kademe normalleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın vaka yoğunluğuna göre ayırdığı renk kodlarında son haftada değişiklik oldu. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından İstanbul'da korkutan görüntüler yaşanıyor. Gözler yeni Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrilmişken İstanbul kırmızı kategoriye mi geçiyor? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında son durum

22.03.2021 09:26 - Son Güncelleme: 22.03.2021 09:26
HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum

İstanbul'da vakalar son 4 haftadır yükselişte. Şehirde 13-19 Mart tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide 251,12 oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 Bin Kişide)
20-26 ŞUBAT / 89,9
27 ŞUBAT-5 MART / 111,57
6-12 MART / 178,25
13-19 MART / 251,12

İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası...

HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum

ADALAR

HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum

ARNAVUTKÖY

HES haritasında korkutan görüntü! İstanbul'da vaka patlaması! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasında ilçe ilçe son durum

ATAŞEHİR