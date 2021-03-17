HDP'liler Mecliste PYD sloganı attılar

Son dakika haberine göre hakkında “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı.

TBMM Genel Kurulu bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası da gündeme geldi.







Konuşmaların ardından karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Daha sonra Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi.



PDY SLOGANI ATTILAR!

Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.





HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI VAR

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.

KARARI PROVOKE ETME ÇABASI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanvekili Celal Adan'a seslenerek, "Bu kararı okumayın" dedi. Beştaş'ın konuşmasının ardından da DEVA Partisi Kurucuları'ndan Abdürrahim Aksoy basın locasından, "Kahrolsun otokrasi. Otokrasiye karşıyım, demokrasi istiyorum" diye bağırarak protesto etti.





Aksoy'un protestosu üzerine Genel Kurula ara verildi. Birleşimin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yaptığı konuşmada Enis Berberoğlu kararını hatırlatarak, "Meclis'i bir daha offside'a düşürmeyelim" diye konuştu.





TBMM'Yİ KARIŞTIRMA PEŞİNDE!

Verilen arada Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Milletin vekiliyim. Baştan sona hukuksuzluk yaşanmıştır. TBMM Genel Kurulu'nu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum" ifadelerini kullandı.