HDP'li Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in kirli sicili! PKK'lı teröristin cenazesine katılmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ikna çalışması sonucu teslim olan bir teröristin ifadesi ile Gara'ya giden HDP'li vekili tespit ettiklerini belirterek, o kişinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Savcılığın soruşturma başlattığı HDP’Lİ Taşdemir’in terör sicili bir hayli kirliymiş. İşte Taşdemir’in terör özgeçmişi.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında "Programda yapılan açıklamalar ihbar kabul edilmiştir" denildi. İşte Dirayet Dilan Taşdemir ve hakkında ortaya çıkan gerçekler;

TERÖRÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI!

Taşdemir ismi 6-8 Ekim 2014'te Kobani provokasyonuyla ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bulundu. Sabah'In haberine göre, iddianamede yer alan bilgilere göre Taşdemir PKK'nın kadın yapılanması olan Özgür Kadın Kongresi'nin (KJA) dönem sözcülüğünü yaptı.

HÜKÜMETE KARŞI İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI YAPMIŞ!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sloganların atıldığı KJA'nın toplantılarına düzenli olarak katılan Taşdemir, Ağrı'daki yasadışı KJA toplantısında örgütün sözde Serhat eyaleti dediği bölgede hükümete karşı direniş ve iç savaş çağrıları yaptı.

TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI YIL 8 AY CEZA ALDI

5 yıl önce Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin Erzurum Tekman'daki cenaze törenine katılan Taşdemir, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmiş, hükmün geriye bırakılmasıyla beraat etmişti.

GAZİ MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TERÖR PROPAGANDASI!

Taşdemir, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü militanlarına karşı yapılan operasyonları öğrencilere karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştı. Gazi Meclis'in kürsüsünden güvenlik güçlerine dil uzatacak kadar haddini aşan Taşdemir sosyal medyadan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzdü. HADEP kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK üyeliğinden beş yıl hapis yatmıştı.