HDP'den seçmenine ikinci tur çağrısı: Tutuklu HDP'lilerin salıverilmesi için sandığa gidip Kılıçdaroğlu'nu destekleyin

14 Mayıs seçimleri için 7'li koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı göstermesinin ardından Türk milletinin gözü önünde HDP ile kirli pazarlık yapılmıştı.

Masanın üstüne çıkan HDP'yle ortaklık artık gizlenmezken HDP'li milletvekilleri mitinglerde, Kandil elebaşları ise PKK'nın yayın organında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy ister halde olmuştu.

Bu durumun üstüne Kılıçdaroğlu'nun sürekli Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yapması HDP'de beklentileri iyice artırdı.

HDP'NİN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ: ARKADAŞLARIMIZ ÖZGÜR KALACAK ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

HDP mitinglerde, "Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar." sözleri sürekli dillendirilirken Millet İttifakı'ndan bu sözlere ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

Hal böyle olunca HDP'den yapılan 'özgürlük' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, terör örgütü PKK'nın yayın organında seçmenlere çağrıda bulundu.

Eren, belediyelere kayyum atanmaması için Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısında bulundu.

"KAYYUM ATANMAMASI VE ARKADAŞLARIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SANDIĞA GİDİN"

Terörle iltisaklı oldukları için cezaevlerine gönderilen HDP'lilerle ilgili de konuşan Eren, "Kürt halkı için, yarın öbürgün belediyelere kayyum atanmaması için yine haksız bir şekilde cezaevinde tutulan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için 28 Mayıs'ta sandıklara gidin." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN BAY BAY KEMAL'E İKİNCİ TUR MESAJI!

Terör örgütü PKK ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı.

PKK elebaşlarından Duran Kalkan terör inlerinden yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın süreceği mesajını verdi.

Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kızılelmacı ve turancı olduğunu söyleyen Duran Kalkan buna karşı 7'li masayı destekleyeceklerinin altını çizdi.





Sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, terör örgütünün internet sitesinde yaptığı açıklamada yine Kürtleri temsil ettiğini iddia ederek skandal ifadeler kullandı.

PKK SEÇİMİN SONUCUNU DEĞERLENDİRECEK

AK Parti hükümetinin Kürtlerle ilgili yaptığı düzenlemeleri bildiği için kirli bir propagandaya imza atan PKK elebaşı Kalkan, Türkiye'nin temel sorununun Kürt sorunu olduğu yalanını ortaya atarak, Türkiye'nin temel sorununun Kürt sorunu olduğu ve bu sorun tartışılırken teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın gündeme getirilmediği, PKK/KCK terör örgütünün seçim sonuçlarını değerlendirdiği ve alınacak kararları yakında duyuracağını belirtti.

Bilindiği gibi Kandil elebaşları seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması durumunda iç savaş tehdidinde bulunmuştu.

Elebaşı Kalkan, sözde Kürdistan'da oy kaybının fazla olmadığını ve Kürt halkının duruşunda bir gerileme olmadığını savundu. Mevcut şartlarda bunun başarı olarak görüldüğü, bazı çevrelerin oyların gerilediğini, azaldığını belirten değerlendirmeler yaptığını, siyasi partilerin ve örgütlerin özeleştiri yapacağı, halk ile siyasi çevrelerin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini itiraf etti.





CHP KAYBETTİ DEDİ TALİMAT VERDİ: MUHALEFETİ SORGULAYIN

CHP temelinde seçime girmenin CHP ve diğer partilerde oy kaybına neden olduğunu da belirten terörist elebaşı, seçim döneminde yeterince örgütlenmenin olmadığını söyledi.

Sözde savaş ve Kürt sorunu gibi temel sorunlara çözüm üretilmediği, AK Parti'nin bu kadar oy almış olmasının hafife alınmaması ve bütün muhalefetin kendini sorgulaması gerektiği öne süren terör başı Emek ve Özgürlük İttifakının özeleştiri yapması, bu sonuçların başarı olarak görülmemesini söyledi.

SİLAHLI MÜCADELE TEHDİDİ!

İttifakların oluşmasında hatalar yapıldığı, seçim sonuçlarının beklenenden farklı olduğu, bunun kabul edilmesi gerektiği,

seçimin yalnız başına bir mücadele yöntemi olmadığı, çok yönlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek terör örgütünün silahlı mücadelesine devam edeceğini sözlerine ekleyerek tehditler savurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'I VE MİLLETİ TEHDİT ETTİ

Yapılan operasyonlarla PKK'nın bitme noktasına geldiğini itiraf eden elebaşı Kalkan, Cumhur İttifakının Hizbi-Kontra gibi çevreleri seçimlere dahil ettiğini savunarak sözde imha ve işgal saldırılarının sürdürülmesi halinde çok büyük bir direniş gelişeceğini söyledi.

TERÖR EYLEMLERİ İTİRAFI

Depremden sonra eylemsizlik kararı alındığı ve seçime kadar da uzatıldığı, mevcut iktidarın bu tutuma karşılık vermediğini belirterek terör eylemleri yapacaklarını itiraf etti.



SADECE BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEN MUHALEFET YAPIYORLAR

PKK elebaşı Kalkan, seçim çalışmaları boyunca PKK'nın hedef yapıldığı, mücadelenin sadece seçim ya da silah olarak görülmemesi, çok yönlü olarak görüp geliştirilmesi, 7'li koalisyonun sadece başkanlık sistemi üzerinden muhalefet yapmaması gerektiği, faşizmin topyekûn saldırı olduğu, direnişinde topyekûn olması gerektiği, herkesin gerçekleri doğru yorumlaması, yaratıcı yöntemler kullanarak mevcut zihniyetten kurtulması gerektiğini belirterek adeta savaş çağrısı yaptı