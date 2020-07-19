HDP'deki tecavüz skandalında mide bulandıran ayrıntı!

19.07.2020 13:48

PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP tecavüz skandalı ve bu mide bulandıran olayın örtbas edilmeye çalışılması ile gündeme bomba gibi düştü. Tecavüz skandalı ortaya çıkınca partiden istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in mağdur ettiği kadının ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

Tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in mağdur ettiği kadının ifadesi tüyler ürpertti. Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alan HDP'li isimler bu kez üç maymunu oynadılar.

SEÇİM DÖNEMİNDE BAŞLADI: "GEL AMCA KIZI ÇAY İÇELİM"

2019 yerel seçimleri öncesinde Çelik çalışmalar için bir Süryani derneğinin ofisini kullanıyordu. Mağdure aynı zamanda aile dostları da olan Çelik ile birkaç kez karşılaştı, konuştu. Çelik, seçimlerde kendisiyle çalışmasını önerdi. Mağdure kabul etmedi. Çelik "Amca kızı gel kahve içelim" diyerek dernek başkanının evine çağırdı. Tecavüz burada gerçekleşti.

HDP'Lİ KADINLAR TECAVÜZE UĞRAYAN KADINI SUÇLADILAR!

Mağdure, HDP'li kadın ve erkek milletvekilleri, yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı, destek olmalarını istedi. Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinden kendisine yardımcı olmalarını beklerken tam tersi yaşandı ve 'Sen suçlusun, oraya gitmeseydin. Eğer sen gidip görüşmeseydin bunlar yaşanmazdı' gibi ithamlarda bulunup kovdular. Olayın üstünü örtmeyi, bir şey yokmuş gibi yapmayı tercih ettiler.

DHA TESPİTİ YAPILDI! GÖRÜŞME KAYITLARI DA DOSYAYA GİRDİ

Suç duyurusundan sonra olayın yaşandığı kanepeden alınan örnekler incelendiğinde mağdurenin DNA'ları tespit edildi. Savcılık yeterli delil olduğu için dosya açıyor. Fezleke hazırlanarak TBMM'ye gönderiliyor. Olaydan sonra HDP'liler ile yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtları da dosyaya girdi.

"BENİ YARGILAYAMAZLAR AMA SEN YANARSIN" DİYE MAĞDUR KADINA BASKI YAPTI

Çelik mağdureyi "Benim dokunulmazlığım var, yargılayamazlar. Olmadı siyasi hayatım biter, gider Avrupa'ya yaşarım. Halk bana 'Erkektir, zamparalık yaptı' der. Ama sen eşin ve çocukların insan içine çıkamazsın.

EV SAHİBİNDEN "AYAKLARINA SIKARIM" TEHDİDİ

Evin sahibi dernek başkanı da 'Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım' diye kadını tehdit etti.

EVRAK İMZALAMAK ZORUNDA BIRAKILDI

Mağdure, Süryani derneklerine girerek Çelik'in ihraç edilmesini istedi. Bu sırada tehdit ve hakarette bulundu diye şikayet edildi. Mağdure, şikayetlerin geri alınması için "Tuma Çelik ile hakkında çıkan dedikodular doğru değil" diye evrak imzalamak zorunda kaldı.

Mağdure "Ben o günden beri nefes alamıyorum, uyuyamıyorum. O ise milletvekilliğinin keyfini çıkartıyor. Benim gibi mağdur olanların kendilerine bunu yaşatanlara hesap sormalarını istiyorum" dedi. (Sabah)