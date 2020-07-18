Halkların Demokratik Partisi ( HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.

Çelik'in bir kadına tecavüz etmesiyle ilgili başlatılan soruşturma gündeme bomba gibi düşerken yeni bir skandal daha patlak verdi.HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın HDP'li Tuma Çelik'in 2 yıl önce tecavüz ettiği kadını 'sessiz kal, şikayetçi olma' diyerek ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden Kaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken skandalın odağındaki Kaya'dan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.Bilindiği gibi HDP tarafından yapılan açıklamada; Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti: