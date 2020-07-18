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    • 18.07.2020 13:27
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    yanlısı medyadan Milletvekili Tuma Çelik’in tecavüz skandalını örtbas etme girişimi

    Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. Her fırsatta kadın hakları üzerinden duyar kasan /HDP yanlısı medya ise söz konusu skandalın ucu HDP’ye dokununca olayı örtbas etme girişiminde bulundu. SolHaber, Halk TV, Cumhuriyet, gibi siteler, haberlerinde tecavüz skandalından bahsetmedi ve olayı önemsizleştirmeye çalıştı.


    Halkların Demokratik Partisi () Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi.



    HDP'DEN TUMA ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA
    HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise; HDP Merkez 'nun, Tuma Çelik hakkında derhal soruşturma başlattığı iddia edilerek, "Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur" denildi.



    CHP YANLISI MEDYA TECAVÜZÜ ÖRTBAS ETME PEŞİNE DÜŞTÜ
    Her fırsatta kadın hakları konusunda duyar kasan yanlısı medya kanallarından bir tanesi olan , söz konusu skandalın ucu HDP ve CHP'ye dokununca yayın politikasını değiştirdi. Tecavüz skandalını görmezden gelen BirGün, haberi "Bir kadının şikayetiyle hakkında soruşturma açılan HDP'li vekil, partisinden istifa etti" şeklinde okuyucularına sunmakla yetindi.



    Halk TV, haberi "HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti" şeklinde servis etmekle yetinirken; Cumhuriyet ise "HDP, istifa eden milletvekili ile ilgili açıklama yaptı" paylaşımında bulundu.



    TAKVİM.COM.TR/ÖZEL

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