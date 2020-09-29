Kobani olayları nedeniyle gözaltına alınan Ayhan Bilgen için Kars'ta toplanan HDP'liler polise hakarette bulundu. Polisin uyarılarına tehditle karşılık veren HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, "Buradan geçmek nasıl yasak? Bana anlat. Gel bana sicilini söyle" sözleriyle polis memurunu tehdit etti.
HDP Milletvekili Habip Eksik Kars'ta görevini yapan polisi tehdit etti
29.09.2020 20:29
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