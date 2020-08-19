Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde açıklaması: ''Türkiye'de bir eksen değişikliği olacak''

19.08.2020 16:22

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda ''Cuma günü milletimize bir müjde vereceğiz'' dedi. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gazeteciler ''Başkan Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek?'' sorusunu yöneltti. Albayrak, ''Türkiye için bir eksen değişikliği olacak. Güzel günler bizi bekliyor'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı tarafından Cuma günü açıklanacak müjde soruldu. Bakan Albayrak Çok önemli bir müjde, Türkiye için yeni bir dönemin kapıları aralanacak ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin eksenini değiştirecek bir müjde açıklamasını yapan Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi için daha fazla bir açıklama yapamam mümkün değil dedi.



Bakan Albayrak, 'Türkiye çok tarihi projelere imza atıyor. Beton edebiyatı lobisi tasviye olurken, bu dönüşümü her alanda inşaallah çok ileri bir noktaya taşıyacağız. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberlerle Türkiye geleceğe uyanacak. Cumhurbaşkanımız dedi, Türkiye için eksen değişikliği. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinden bir kelime üzerine koymak doğru olmaz' dedi.



Müjde ile alakalı Başkan Erdoğan,



"Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağız. Şu anda bu müjdenin biz de rüyası içerisindeyiz." demişti!