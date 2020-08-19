Başkan Erdoğan'dan heyecan yaratan müjde açıklaması: ''Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum''

19.08.2020 16:09

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum" dedi.

Son dakika haberi: Koronavirüs vakalarında yaşanan artışla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, "Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır" dedi.

Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Virüs sebebiyle dünyada yatırımlar durmuşken Türkiye yatırımlarıyla özgün bir yol izliyor. Dünyada en hızlı toparlanan 5 ülkeden biri olduk.

Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır.

CUMA GÜNÜ MÜJDE VERECEĞİM

İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğim. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum."