Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ABD Başkan Adayı Biden’ın haddini aşan sözlerine yanıt: Muhatabı biz değil, muhalefettir

25.08.2020 22:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında siyaset gündeminde yer alan haberleri de değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden'ın küstah sözlerine açıklamalarına yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sözlerin muhatabı biz değil, muhalefettir" ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğa'ın hedef alan küstah sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sert yanıt geldi. Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı;

"2 çerçevede bakmak lazım. Bu söylemin içeriği ne. Bunu söyleyen kişi eskiden başkan yardımcılığı yapmış bir kişi. Sonrasında başkan adayı olan bir kişi. Sizi olağan şüpheli koyduğunda ki süreç önemli. Muhalefet olarak kurduğunuz cümle ne. 6 ay önce mi sonra mı. Manaya gel manaya. O zarfın içeriği ne. Sizi hedef gösteriyor. Bu tartışmada da husus şu; Türkiye'de bir zihinsel, yapıcı olumlu, Türkiye'yi daha ileriye götürme... "Daha güçlü bir Türkiye" sözünden niye rahatsız olur. Negatif bir algı varsa onun arkasından üretiyorsun. Bu zihniyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ne varsa hepsini yıkmıştır. Anahtarlarını dışarıya teslim etmiş, satmıştır. Üzücü olan da şu; kendini eğitmiş ve yetiştirilen zihnini maalesef uzun yıllardır esir almış. Dolayısıyla bu kısır tartışmalara girmiyorum. Biz topluma iyi ifade ediyoruz. Toplumda bunu görüyor. Siz samimiyetle çalışırsanız kulak asmazsanız işi yaparız... İki bakanlıkta çalıştığım 5 yıl süreçle Cuma günü bunun sürecidir. Hiçbir emek zahi olmuyor. Biz çalışacağız, birilerine laf yetiştirmekle değil Türkiye'yi daha iyi yere getirmek için. Ben yine diyorum. Çok ağır yükümüz var, biz buradaysak bunun hesabını millete, daha önce Allah'a vereceğiz. Ben kalpleri bilen bir iradeye riayet ettim. Biz de çalışacağız mükafatını alacağız. Ağzı olan, kirli bir sosyal medya mecrasında yaşıyoruz. Sabahtan akşama kadar sosyal medya yalanlarına cevap veremem. Ama ben ne yaptım hepsine cevap verdim. Benim görevim bu mu? Ayağımızdaki ağırlıkları atıyoruz. Biz artık söylenenlere bakmıyoruz. Bu arayı hızla kapatmaya çalışıyoruz. O yüzden bu gazı hızla çıkaracağız. Önümüze bakacağız."

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

Bakan Albayrak, "Kendimi örnek veriyim o zaman. Benim kadar saldırıya uğrayan bir bakan arkadaşımız yoktur. Bana nasıl etkisi var biliyor musunuz. Çok büyük enerji veriyor. Çok doğru şeyler yapıyor ki birileri rahatsız oluyor. Bu ülkenin en ama en bahtsız olduğu nokta muhalefet. Eğitimli kesim üzerinden öyle bir beyin yıkama var ki gerçekleri görememe. 83 milyonun bu haberden mutlu olmasına üzülen böyle bir muhalefet var mı? Bu söylemlerin hiçbir etkisi bize yoktur. 7 senedir Türkiye'nin içinden geçtiği süreçten kenetlenerek çıkması buna en güzel örnek. En büyük sahil şeridine sahip ülke Akdeniz'de Türkiye. Ayağımızı suya atamıyoruz. Bu süreçleri biz ilk Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sahaları özel şirketlere pay etmeye başladığında Bakanlar Kurulu'nda dile getirdik. Bizim de etkin rol oynamamız lazım diye. Bu süreçleri biz başlattık. Toplantıda bize ne işimiz var. Avrupa ne der. ABD ne der. Bizim teknemiz yok. diye sürekli bir itiraz eden yapı. Ülkemizin hak ve menfaatlerini savunacağız. Bundan daha doğal hakkımız ne. O toplantıdan kısa süre sonra merdivenlere dizilen 15 Temmuz fotoğrafı var ya. O gün generallerden biri oydu. Türkiye'nin 20 yıllık yolculuğunda farklı yapılara sızmış bu yapı her yerdeydi. Ülkesinin mutluluğuna üzülen böyle bir kesim var mı? Biz de diyoruz ki bu kesimi üzmeye devam edeceğiz. Biz sizi muhattap almıyoruz. Ciddiye almıyoruz. Sizin işiniz muhalefet etmek değil. Sizin amacınız psikoloji bozmak." dedi.

"MİLLİ DEYİNCE TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLUYOR"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sistematik bir şekilde belirli bir süredir belli noktaya atış yapılıyorsa içeride ve dışarıda baya rahatsız ettiğimiz kişiler var. Muhalefet kelime anlamında olumlu bir kelime. Eleştiri anlamında. Türkiye'de iş muhalefetten başka bir noktaya, algı operasyon, hedef saptırma, ekonomi gibi olumsuz bir süreci ortaya koyuyorsa işin başka bir şey var. Onun için sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu, Türkiye'yi daha güçlü noktaya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her hafta 3 partisinin yazısını yazan hep aynı nokta. Kim kimi işaret ediyor. Kim demokratik bir şekilde seçilmiş kişiyi ima ediyor. Olan şüphelilerden ses yok. Bu açıklamalar Türkiye'nin yaşadıkları, Türkiye'nin darbede PKK'da yaşadıkları 83 milyonun kafasında ışık yakıyor. "He kimle kim iş çeviriyor?" diye. Milli deyince birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Kendi kültürüne düşman bir bakış açısı. Bu açıdan baktığımızda Türkiye muhalefeti için çok üzücü." ifadelerine yer verdi.