Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti!

25.08.2020 22:49

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti. Bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından bu adımı atmamam yönünde birebir sözlü tehdit edilmiş bir bakanım. Korktuk mu? Hayır. Bedel ödedik mi? Öderiz ama neticelerini topluyoruz artık." ifadelerini kullandı.