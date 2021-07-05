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Hazar denizinde şiddetli patlama! Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı

Hazar denizinde şiddetli patlama! Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı
05.07.2021 09:52
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Son dakika haberleri... Azerbaycan Hazar Denizi'nde dün akşam 21.30 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler metrelerce yükseldi. Alevler başkent Bakü'den de rahatlıkla görüldü. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) sözcüsü İbrahim Ahmedov, BBC News'e yaptığı açıklamada, yangınının yakınında bir platform olmadığını söyledi. Ayrıca açık deniz petrol ve gaz sahaları için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Patlamanın ve alevlerin kaynağı ise belli oldu. Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi. Peki çamur volkanı nedir? Detaylar haberimizde


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