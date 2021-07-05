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SON DAKİKA: Çamur volkanı nedir? Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı

Son dakika haberleri... Azerbaycan Hazar Denizi'nde dün akşam 21.30 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevler metrelerce yükseldi. Alevler başkent Bakü'den de rahatlıkla görüldü. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) sözcüsü İbrahim Ahmedov, BBC News'e yaptığı açıklamada, yangınının yakınında bir platform olmadığını söyledi. Ayrıca açık deniz petrol ve gaz sahaları için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Patlamanın ve alevlerin kaynağı ise belli oldu. Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi. Peki çamur volkanı nedir? Detaylar haberimizde

05.07.2021 09:27 - Son Güncelleme: 05.07.2021 09:52
SON DAKİKA: Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı

Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi.

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) açıklamasında, gece Bakü sahilinden de görülen alevlerin sebebinin araştırılması için olay yerinde bir ekibin inceleme yaptığı bildirildi.

SON DAKİKA: Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı

Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, alevlerin sönmeye yakın olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA: Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı

Açıklamada, petrol ve gaz yataklarında daha önce de çamur volkanlarının püskürtmesi neticesinde metan ve diğer yanıcı gazların çıktığı ve metrelerce alevlerin yükseldiği hatırlatıldı.

SON DAKİKA: Azerbaycan'da geceyi aydınlatan patlamanın nedeni belli oldu! Çamur volkanı

ÇAMUR VOLKANI NEDİR?
Çamur volkanı, volkanik arazilerde, kil, mil, sıcak su ve gaz çıkışından oluşan küçük çamur konileridir. Gerçek yanardağ değildir, hiçbir zaman lav püskürtmezler