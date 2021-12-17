Haberler Haber Videoları Haydar Ali Yıldız paylaştığı video ile CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in iftirasını böyle çürüttü

Haydar Ali Yıldız paylaştığı video ile CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in iftirasını böyle çürüttü

Haydar Ali Yıldız paylaştığı video ile CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in iftirasını böyle çürüttü
17.12.2021 00:42 - Son Güncelleme: 17.12.2021 00:46

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CHP'nin bir iftirası daha çürütüldü. CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney geçen günlerde yaptığı paylaşımda, Beyoğlu Belediyesi Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerine iftira atmıştı. Güney, ekiplerin çöpleri İBB'ye ait İstiklal Caddesi'ne süpürüldüğünü iddia ederken, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız bu algı operasyonunu çürüttü. Yıldız yayınladığı videoda İstiklal Caddesi'nde çalışan Beyoğlu Belediyesi ekiplerine yer verdi ve "İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim. Göreve geldiğimiz günden beri her sabah İstiklal’i deterjanla yıkadık. Buna rağmen ahlaksızca iftira atmaktan utanmadılar" dedi. İşte CHP'nin iftirası ve gerçekte olanlar...

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