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HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! Pazar günü akşama kadar devam edecek

HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! Pazar günü akşama kadar devam edecek
14.10.2021 09:08 - Son Güncelleme: 14.10.2021 09:09
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın batısında ise Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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