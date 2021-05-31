HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı! O saatlere dikkat

İstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sarı kodla yapılan uyarıda, bugün öğlen saatlerinde batı kesimlerinden ülkeye giriş yapması beklenen sağanak yağışın 13 ilde etkili olması bekleniyor. Öte yandan yapılan son dakika açıklamasında, yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış ve yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.