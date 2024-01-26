HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 31 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün başlıyor 3 gün sürecek! Hafta sonu hava nasıl olacak? | 26 Ocak 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Türkiye bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

BUGÜN İÇİN SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağış görülecek.

Yağışlar Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ile Marmara'nın batısında kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu yağışlı sistem etkisini sürdürürken, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Meteoroloji tarafından 31 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İŞTE UYARI VERİLEN İLLER:

Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır için sarı kodlu yağmur ile kar uyarısı,



Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sakarya, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Bartın, Ardahan, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kar uyarısı,





Bolu ve Hakkari için turuncu kodlu kar uyarısı,



Şırnak için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı,



Gaziantep ve Şanlıurfa'ya sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile kar uyarısı,



Kilis için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da bugün güney kesimlerde hafif kar yağışı görülecek. Cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü ise kent genelinde kar yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 4, hafta sonu ise sıfırın altında 2 ila 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün sağanak, hafta sonu ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları, bugün 8, hafta sonu ise 6 ila 8 derece civarında seyredecek.

İzmir'de bugün yağış beklenmezken, hafta sonu şehrin kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Hava sıcaklıkları yarın 14, hafta sonu ise 10-12 derce civarında seyredecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı