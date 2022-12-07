HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkan pişman olur | 7-11 Aralık 2022

Son dakika hava durumu haberleri | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin yeni tahminleri yayınladı. Açıklanan hava durumu raporunda bugün 18 il için yağış uyarısı yapıldı. Bu illerden bazılarında kar yağışının etkili olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafya sonu yurdun batı bölümlerinde yağışın etkili olacağı belirtilirken, doğu kesiminde ise güneşli havanın hakim olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...