Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkan pişman olur | 7-11 Aralık 2022

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkan pişman olur | 7-11 Aralık 2022

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 18 il için kritik uyarı! Şemsiyesiz çıkan pişman olur | 7-11 Aralık 2022
07.12.2022 09:23

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:28
AK Parti'den CHP'li Yavaş'a...
Haber 00:31
Tramvay ve İETT kazasının...
Haber 02:32
Tramvayın çaptığı İETT otobüsü...
Haber 02:38
Özge Ulusoy'un acı günü!...
Haber 00:17
Uzaktan vizyon bu kadar olur
Haber 00:19
Rifkin konuşurken Selvi hanım...
Haber 51:29
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 00:58
Terörist Mahmut Tat adliyeye...
Haber 01:38
Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan...
Haber 00:23
Düzce'de korkutan deprem! İlk...
Haber 01:06
İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı...
Haber 00:54
Şebnem Korur Fincancı dosyası...

Son dakika hava durumu haberleri | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin yeni tahminleri yayınladı. Açıklanan hava durumu raporunda bugün 18 il için yağış uyarısı yapıldı. Bu illerden bazılarında kar yağışının etkili olacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafya sonu yurdun batı bölümlerinde yağışın etkili olacağı belirtilirken, doğu kesiminde ise güneşli havanın hakim olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Haber Videoları

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA