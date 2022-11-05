HAVA DURUMU | Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar yağışı geliyor! İşte 5 Kasım-9 Kasım arası güncel tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU





MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçece ği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ -2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°C

Az bulutlu

SİİRT 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

5-9 KASIM 2022 HAVA DURUMU