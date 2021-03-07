HAVA DURUMU | Kar yağışı ve soğuk hava geri geliyor! İşte il il son dakika tahminleri | 7-11 Mart 2021

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde bugün için 6 bölgede yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Eskişehir, Kütahya, Malatya, Van, Bitlis ve Muş gibi illerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı açıklandı. Meteoroloji 7-11 Mart arası 5 günlük hava durumu tahminlerini de açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Osmaniye ve Rize çevreleri ile Hatay ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinde il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Van, Bitlis, Şırnak ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

7 MART 2021 PAZAR HAVA DURUMU

8 MART 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU

9 MART 2021 SALI HAVA DURUMU





10 MART 2021 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU







11 MART 2021 PERŞEMBE HAVA DURUMU