Samsun'da kadına şiddet dehşeti: Gözaltına alınan cani koca İbrahim Zarap'ın ifadeleri ortaya çıktı!

Samsun'da bir kadının, eşi tarafından sokak ortasında hunharca dövülmesi sosyal medyada infial oluşturdu. Şiddete maruz kalan kadın hareketsiz olmasına rağmen kafasına ve yüzüne defalarca tekme atan cani kocaya kimsenin müdahale etmemesiyse tepki topladı. Korkunç görüntülerin ardından İbrahim Zarap isimli zanlının başsavcılık talimatıyla gözaltına alındı. Zarap, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...