HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü “Kar yağacak mı?” sorularına cevap verdi. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı devam ederken, milyonların kar bekleyişi arttı. Peki 2021’in ilk günlerinde kar yağacak mı? A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hüseyin Toros değerlendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak ve 3 Ocak için hava durumu tahminlerini yayınladı. Türkiye hafta sonunda kar yağıp yağmayacağını merak ediyordu, MGM'den cevap geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul,Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 14, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ: 13, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

MANİSA: 14, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 22, Az bulutlu.

ANTALYA: 16, Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı.

HATAY: 17, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

KONYA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 12, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

RİZE: 17, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 21, Az bulutlu.

TRABZON: 16, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 1, Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KARS: -1, Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MALATYA: 2, Parçalı çok bulutlu ve sisli.

VAN: 5, Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 14, Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.