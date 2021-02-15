HAVA DURUMU | İstanbul için Meteorolojiden bir son dakika uyarısı daha | 16-20 Şubat 2021 hava durumu tahminleri

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altında olan İstanbul için flaş bir uyarı daha yapıldı. Buna göre İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı ve fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı bildirildi. Yaklaşık 2 gündür süren aralıksız kar yağışı sonrası vatandaşlar hava durumu ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte 16-20 Şubat 2021 tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu tahminleri...