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Hatay'daki yıkım drone ile havadan görüntülendi

Hatay'daki yıkım drone ile havadan görüntülendi
13.02.2023 10:49

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremin 8'inci gününde taş üstünde taş kalmayan Hatay'daki yıkım drone ile havadan görüntülendi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8'inci gününde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

KORKUNÇ YIKIM DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım dron ile görüntülendi.

Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

KENT HARABEYE DÖNDÜ
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

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