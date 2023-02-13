Oğuzhan Uğur hakkında aramalar hız kazandı. Oğuzhan Uğur tutuklandı mı? Hakkında soruşturma kararı verilen Oğuzhan Uğur neden şikayet edildi? Gelen Son dakika haberine göre, "Yarseli Barajı patladı" yalanı sonrası Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Peki, Babala TV kanalı sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

OĞUZHAN UĞUR İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE!

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un 'BaBala TV' isimli hesabından, 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Bu paylaşımların deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu ve arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesiyle Uğur ile paylaşıma ilişkin sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Oğuzhan Uğur, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi ve ifade vermeye başladı.

OĞUZHAN UĞUR TUTUKLANDI MI?

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

NE DEMİŞTİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından tüm kurumlarıyla sahada vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan devlet; bir yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon kampanyasıyla mücadele ediyor. BaBaLa TV'nin Twitter adresinden paylaşılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası yalan çıkmıştı. Tarım ve Ormanı Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlanan iddianın, yağmacılar tarafından paniğe yol açmak amacıyla paylaşıldığı belirtilmişti. TİP Milletvekili Barış Atay tarafından da köpürtülen ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız iddialar için Oğuzhan Uğur ilk kez konuştu. Ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söyleyen Uğur, skandal iddia için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

Oğuzhan Uğur kimdir?

29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Oğuzhan Uğur, 2023 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Babası Albay Hasan Atilla Uğur, annesi Pakize Uğur ve kardeşi yönetmen Tuğrul Uğur'dur.

Babasının görevi nedeniyle çocukluk yılları Ankara'da geçmiştir. Lise eğitimini tamamlayan Oğuzhan Uğur, soluğu üniversite için Antalya'da alır.

Güzel sanatlar fakültesinde eğitimini alır, karikatürler çizer ve müzik yapar. Ancak Youtube hayatına start vermesiyle dikkat çekmeye başlar.

Oğuzhan Uğur, BabalaTV'yi kurarak sektöre adım atar.

Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk, Mevzular: Açık Mikrofon gibi programların sunuculuğunu yapmış ve yapmaktadır.