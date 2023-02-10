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Hatay'da tüyler ürperten görüntüler 'deprem mezarlığı'nda numaralı definler

Hatay'da tüyler ürperten görüntüler 'deprem mezarlığı'nda numaralı definler
10.02.2023 12:19

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde taş üstünde taş bırakmadı. Depremin etkisi sürmeye devam ederken gelen görüntüler adeta hüzne boğdu. Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlar dualar eşliğinde defin ediliyor.

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi. Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda belirlenen alana defin işlemleri başladı. İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

DİN GÖREVLİLERİ EŞLİĞİNDE VE DUALARLA DEFİN YAPILIYOR

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

FARKLI ŞEHİRLERDE DEFİN YAPMAK İSTEYENLERE CENAZELERİ TESLİM EDİLİYOR

Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor. Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.

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