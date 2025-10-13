Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Mehmet Fatih Zaroğlu'nun kullandığı 50 EA 701 plakalı otomobil, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Doğu Ayrancı mevkiinde karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 42 AJE 763 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan Zaroğlu, ağır yaralı olarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğum gününde hayatını kaybetti

Cep telefonu ticaretiyle uğraştığı öğrenilen Mehmet Fatih Zaroğlu'nun, kazanın meydana geldiği gün doğum günü olduğu belirtildi. Genç sürücünün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kaza öncesi son görüntüsü kamerada

Kazadan kısa süre önce Zaroğlu'nun bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracına yakıt aldığı ve kısa süre sonra yola çıktığı görüldü.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.