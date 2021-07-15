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Hatay Antakya'da orman yangını! 3 hektarlık alan zarar gördü

Hatay Antakya'da orman yangını! 3 hektarlık alan zarar gördü
15.07.2021 15:24 - Son Güncelleme: 15.07.2021 15:28
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Son dakika haberine göre Hatay Antakya'da ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.


Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik çalışma sonucu söndürülen örtü yangını, 3 hektarlık alana zarar verdi. Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Yangın yerine sevk edelin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormandaki örtü yangınına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 70 personelle müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan gerçekleşen bir saatlik müdahale sonucu söndürülürken, 3 hektarlık alana zarar verdiği tespit edildi.
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