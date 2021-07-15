Büyükşen cinayeti son dakika! Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde şüpheli isim kelepçeli halde hastaneye getirildi

Müge Anlı Büyükşen cinayetinde son dakikayı paylaştı! 3 yıl önce işlenen ve Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'mehir cinayeti' olarak hafızalara kazınan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili bulundu mu? Kurulun özel ekibin ardından 26 kişinin gözaltına alındığı Büyükşen cinayetinde Müge Anlı canlı yayınında da defalarca adı geçen ve dehşet evinden tek sağ kurtulan Büşra Büyükşen'in yengesi Betül Büyükşen ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Mehmet Ali Dayanır, gözaltının 3. gününde elleri kelepçeli bir şekilde sağlık kontrolüne götürüldü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı, 'itiraf geldi mi?' sorularını da beraberinde getirdi.