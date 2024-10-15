Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 18:26

Esenyurt'ta doğum sancıları artan Hanife Mete, hastaneye gitmek için taksi bulamayınca eşiyle birlikte metrobüse bindi. Cennet Mahallesi durağında, doğum sancılarının artmasıyla birlikte metrobüs şoförü aracı durdurdu. Hanife Mete, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi. O anlar metrobüsün araç içi kamerasına yansıdı.



Doğum Sancıları Artınca Metrobüs Yolculuğu Başladı

Olay, saat 09.00 sıralarında Cennet Mahallesi metrobüs durağında gerçekleşti. 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, doğum sancıları başlayınca eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek için taksi aradı. Ancak taksi bulamayınca çareyi metrobüse binmekte buldular. Metrobüste seyahat ettikleri sırada sancıları daha da artan Hanife Mete, Cennet Mahallesi durağında doğum yapmaya başladı.

Metrobüs Şoförü Aracı Durdurdu, Yolcular Tahliye Edildi

Metrobüs şoförü durumu fark edince aracı durdurarak park alanına çekti. Yolcular başka araçlara yönlendirilirken, Hanife Mete eşi Cemal Mete'nin yardımıyla sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Olay sırasında metrobüs tamamen doluydu ve yolcular durumu anlayışla karşılayarak araçtan indirildi.



"Bebeğe ve Hanıma Bir Şey Olur Diye Çok Korktum"

Cemal Mete, yaşadıkları bu sıra dışı olayla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Eşimle birlikte taksi bulamadık, metrobüse bindik. Doğumun başladığını anladığımızda çok korktuk. Bebeğe ve hanıma bir şey olacak diye endişelendim ama çok şükür her şey yolunda gitti." Ayrıca metrobüste dünyaya gelen bebeklerine "Yılmaz" ismini verdiklerini söyledi.



Doğum Anı Kameralara Yansıdı

Olay anı, metrobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün aracı park alanına çektiği ve Cemal Mete'nin eşine doğumda yardımcı olduğu anlar yer aldı. Hanife Mete ve yeni doğan bebeği daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.