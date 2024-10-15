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Eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
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Eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 18:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 18:30

Adana'da eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cem Suna ile geçen yıl 19 Ağustos'ta öldürdüğü eşi Deniz Suna'nın annesi N.T. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, Cem Suna'nın olay günü bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Deniz Suna ile oğlu Alperen Suna'yı bıçakla öldürdüğünü belirtti.
Savcı, sanığın suçu kabul etmemesine karşın yaşadıkları apartmana olay tarihinde yabancı bir kişinin girmediğini, olay yerinde başkasına ait parmak veya DNA izine de rastlanılmadığını bildirerek, Cem Suna'nın "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.
Deniz Suna'nın annesi müşteki N.T, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık Cem Suna ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Benim dünyam başıma yıkıldı. Eşimi ve evladımı kaybettim. Bu cinayeti ben işlemedim. Olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Ben eşimin kız kardeşinin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAY

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Cem Suna 4 Eylül 2023'te tutuklanmıştı. Cem Suna hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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