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Halısahada kalp krizi geçirdi: O anlar kameralarda
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Halısahada kalp krizi geçirdi: O anlar kameralarda

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 22:23

Aksaray’da arkadaşlarıyla halı sahada futbol maçı oynayan 18 yaşındaki genç aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği ve yere yığılma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Aksaray’ın Sağlık Köy Yolu üzerinde bulunan bir halı sahada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynamaya gelen Berat Karaaslan (18), futbol maçı yaptığı esnada aniden fenalaşıp yere yığıldı. Karaaslan’ın yere yığıldığını gören arkadaşları ne olduğunu anlamadan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yere yığılan Karaaslan’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi sahada yapılan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Berat Karaaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anlatan halı saha yetkilisi, gencin yere düşmesinin ardından hemen sağlık ekiplerinin gelerek götürdüğünü söyledi.

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