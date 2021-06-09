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Haliç'te 2 metrelik köpek balığı! Misinayı koparıp kaçtı | O anların videosunu izle

Haliç'te 2 metrelik köpek balığı! Misinayı koparıp kaçtı | O anların videosunu izle
09.06.2021 11:22
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Balıkçı Mehmet Oral önceki gün Haliç'te köpek balığı görüntüledi. Oral'ın cep telefonuyla görüntüledi balık bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı misinayı koparıp kaçtı.


Balıkçı Mehmet Oral'ın oltasına, Haliç'te köpek balığı takıldı, Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp, kaçtı.




Balıkçı Mehmet Oral önceki gün Haliç'te köpek balığı görüntüledi. Oral, şaşkınlığa uğradığı o anları anlattı.




Mehmet Oral, "Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı.


Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa Haliç'te köpek balığı görüyorum. Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir" dedi.

Oral'ın cep telefonuyla görüntüledi balık bir süre sonra gözden kayboldu.

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