Canavarca hamile kadını öldürdü! Sevilay Kaya'nın boğazını kesip kafasını kopardı! Kan donduran olay

Azeri koca Vüsal Oruçov, henüz 18 yaşındaki iki aylık hamile imam nikahlı eşi Sevilay Kaya'nın boğazını kestikten sonra elleriyle genç kadının kafasını vücudundan ayırdı. Kan donduran olayda cani koca Vüsal Oruçov cinayeti itiraf etti. Genç kadının cansız bedeni, yatak odasındaki yatağın yanında boğazı kesilmiş vaziyette yerde yatarken bulundu. Genç kadının kanıyla olayın gerçekleştiği odada duvarın üzerinde " ihanetin bedeli ölümdür" şeklinde kanla yazılmış yazı olduğu görüldü.

18 yaşındaki Sevilay Kaya, Vüsal Oruçov ile imam nikahlı evliydi. Geçtiğimiz günlerde ikili arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında genç adam, iddiaya göre eşini boğazını keserek öldürdü. Genç kadının cansız bedeni, yatak odasındaki yatağın yanında boğazı kesilmiş vaziyette yerde yatarken bulundu. Cinayet aleti olan kanlı bıçak yatağın üzerinde bulunurken, olay yerinde biri kırık iki telefon görüldü. Bir de genç kadının kanıyla olayın gerçekleştiği odada duvarın üzerinde " ihanetin bedeli ölümdür" şeklinde kanla yazılmış yazı vardı.





'KAFASINI KOPARTTIM'

Sabah'ın haberine göre ifadesi alınan genç adam, Sevilay Kaya'yı ve ailesini evlerinin inşaat işini yapması vesilesi ile tanıdığını, imam nikahlı olarak evli olduklarını, olayın gerçekleştiği adreste eşinin ailesiyle beraber yaşadıklarını ancak yaklaşık iki haftadır eve gitmediğini anlattı. Eşinin 2 aylık hamile olduğunu duyduğunu, eşiyle sürekli tartıştıklarını anlatan Azeri koca, eşinin 'Seninle olan ilişkim bitti, bana para vereceksin, çocuğu aldıracağız, sen yoluna ben de yoluma gideceğim" dedi.



Ben de kendisine "benim param yok, vermeyeceğim' dedim Kapüşonumun cebinde bulunan bıçağı çıkararak Sevilay'ın boğazını kestim dedim. Sevilay'a ilk darbeyi vurduktan sonra yere düşmüştü. Hırıltı çıkarıyordu ve can çekişiyordu. Ben de oturduğum yerden Sevilay'ın kafasını tutup kendime çekerek ikinci bir sefer boğazını kestim. Sevilay yerdeyken kanıyla duvara parmağımla "ihanetin bedeli ölüm" şeklinde yazdım. İfadesi arsından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Oruçov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





GENÇ KADININ ANNESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Maktulün annesi olan Nardane İ., Azerbaycan'dan geldiklerini, kızının olay yerinin gerçekleştiği adreste bulunan lokantada çalıştığını, Vüsal ile tanışıp birlikte yaşamaya başladıklarını fakat resmi nikah değil dini nikahlarının olduğunu söyledi. Kızının Vüsal'dan 11 haftalık hamile olduğunu, aralarında sürekli tartışma yaşandığı için çocuğu aldırmak istediklerini, aralarında tartışma yaşandığı için damadının evden ayrıldığını bir süre eve gelmediğini, bu sırada kızının işe ihtiyacı olduğu için alt katlarında bulunan iş yerinde çalışmaya başladığını, damadının kendisine mesaj atarak "senin kızın niye erkeklerin yanında çalışıyor, o..k mu yapıyor " şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade etti. Olay günü damadının dükkana geldiği, Sevilay ile görüşmek istediklerini, Sevilay'ın kabul etmesi üzerine yukarı çıktıları bir müddet sonra çığlık sesleri geldiğini ve odada kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünü belirtti.





EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ

Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda, Vüsal Oruçov hakkında, 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Gebe Olduğu Bilinen Kadını Öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, gebe olduğunu bildiği ve gayri resmi olarak birlikte yaşadığı genç kadını olay günü aralarında yaşanan tartışma sonucu bıçakla boğazını kesti.





İlk bıçak darbesiyle ölmeyen maktulün şüphelinin eylemine devam etmemesi için ellerini tuttuğu kaydedildi. Yine iddianamede, Vüsal'ın acıma hissi olmaksızın kendisinden yardım dileyen maktulün kafasından tutup tekrar elinde bulunan bıçakla boğazını keserek maktule uzun süreli acı hissi vererek yaşamına son verdiği belirtildi. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.