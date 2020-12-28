Haberler Video Haber Videoları Hakkari'de çığ felaketi: 2 asker şehit oldu

Hakkari'de çığ felaketi: 2 asker şehit oldu

Hakkari'de çığ felaketi: 2 asker şehit oldu
28.12.2020 11:12
Ana Sayfa 01:03
Hakkari'den acı haber!
Ana Sayfa 00:26
Çok sayıda terörist öldürüldü!
Ana Sayfa 02:07
Taksim'de ilginç manzara gören...
Ana Sayfa 02:33
O illere kuvvetli sağanak...
Ana Sayfa 00:43
İP'li Oral fena rezil oldu
Ana Sayfa 00:44
Akıncı için geri sayım...
Ana Sayfa 01:05
Aleyna Tilki'nin annesi yaş...
Ana Sayfa 00:17
Türk bayrağını yere atan...
Ana Sayfa 03:41
Eminönü'nde turist yoğunluğu!...
Ana Sayfa 00:30
İmamoğlu'nun yalanını CHP'li...
Ana Sayfa 03:44
Sokakta yaşayan vatandaşa...
Ana Sayfa 11:49
Elazığ depremi sonrası Vali...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan bir askerin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

Haber Videoları