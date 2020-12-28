Yılın son Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak! Yeni tedbirler alınacak mı?

Son dakika haberi! Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi yeni tip koronavirüsle mücadele olacak. Salgınla mücadeledeki son durum, uygulanacak yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele gündemiyle toplanıyor.







KABİNEDE HANGİ KONULARA GÖRÜŞÜLECEK?

Yılın son Kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor.







YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.







AŞI TAKVİMİNE SON ŞEKLİ VERİLECEK

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.





Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de bulunması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini açıklamıştı.





REFORMLAR ELE ALINACAK

Toplantıda 2021'de hayata geçirilecek reformlar da ele alınacak. Reformlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bir sunum yapması bekleniyor. Her iki bakan geçtiğimiz haftalarda başta sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek görüşlerini almıştı. Yeni yılın ilk aylarından itibaren reform çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor. Bakan Elvan'ın ayrıca ekonomi verilerine ilişkin yılı değerlendirmesi bekleniyor.

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