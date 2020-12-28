Haberler Video Haber Videoları Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
28.12.2020 11:07
Ana Sayfa 01:43
Gözler yılın son Kabine...
Ana Sayfa 00:26
Çok sayıda terörist öldürüldü!
Ana Sayfa 02:41
CHP'li vekilin kimliği ortaya...
Ana Sayfa 00:48
Borsada kazanç haftası! Yılın...
Ana Sayfa 01:03
Yolcu minibüsü tırla çarpıştı:...
Ana Sayfa 00:59
İstanbul'da trafiği kilitleyen...
Ana Sayfa 22:10
Acılı babadan CHP'ye tepki
Ana Sayfa 02:44
"Evine dön" çıkışı ne anlama...
Ana Sayfa 00:43
İP'li Oral fena rezil oldu
Ana Sayfa 02:07
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:00
Bakan Dönmez duyurdu: "Yerli...
Ana Sayfa 02:30
Kıskançlık krizine giren kadın...

Son dakika haberi... Teröristlere darbe üstüne darbe iniyor. MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin etksiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ve operasyondan görüntülere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları