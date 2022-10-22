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Hakkari Yüksekova son dakika haberi: Polise ateş açan 3 PKK'lı terörist yakalandı!

Hakkari Yüksekova son dakika haberi: Polise ateş açan 3 PKK'lı terörist yakalandı!
22.10.2022 14:16

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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Hakkari Yüksekova'da polis aracına ateş açan 3 PKK'lı terörist yakalandı." açıklamasında bulundu. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracına ateş açan 3 PKK/KCK'lı terörist operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da dün gece yarısı devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Üç kişi oldukları belirlenen zanlılar, olay sonrası kaçarak Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan zanlıların kaçmaya çalışması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş, Vesim A. ve Reber S, üzerlerindeki uzun namlulu tüfek ve tabancayla yakalandı.

BOMBA ATAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Zanlıların evlerindeki aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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