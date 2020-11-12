Haberler Video Haber Videoları Hakareti eleştiri kılıfına sığdırmaya çalışanlar İsmail Demirbaş isimli şahıs üzerinden mağduriyet edebiyatı oluşturmaya çalışıyor

Hakareti eleştiri kılıfına sığdırmaya çalışanlar İsmail Demirbaş isimli şahıs üzerinden mağduriyet edebiyatı oluşturmaya çalışıyor

Hakareti eleştiri kılıfına sığdırmaya çalışanlar İsmail Demirbaş isimli şahıs üzerinden mağduriyet edebiyatı oluşturmaya çalışıyor
12.11.2020 14:11
Ana Sayfa 04:54
Borsa İstanbul'dan bir rekor...
Ana Sayfa 01:09
Dine hakareti eleştiri...
Ana Sayfa 00:56
Aldatıldığını zannettiği kadın...
Ana Sayfa 02:31
''Ermenistan ateşkesi bozarsa...
Ana Sayfa 00:45
Kuruluş Osman 34. bölüm...
Ana Sayfa 03:26
"Ya Muhammed canım arzular...
Ana Sayfa 01:06
Türkiye 2-3 Hırvatistan | GOL:...
Ana Sayfa 02:25
Türkiye 1-0 Hırvatistan | GOL:...
Ana Sayfa 00:53
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi...
Ana Sayfa 01:40
Güvenpark davasında karar!
Ana Sayfa 00:39
İkinci el otomobil fiyatlarını...
Ana Sayfa 00:47
'Anlatacaklarıma şok...

Antalya'da verdiği bir röportajda hem İslam dinine hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran İsmail Demirbaş isimli vatandaş tutuklandı. Demirbaş'ın hakaret içeren sözlerini eleştiri kılıfına sokmak isteyenler ise adeta ortak bir merkezden haber gelmiş gibi harekete geçti. Üstelik İsmail Demirbaş daha önce "dini değerlere hakaret" suçundan 16 ay hapis cezası almış biri.


Sosyal medyada özellikle bu günlerde bir video sıkça paylaşılıyor. Videoda yer alan ve ateist olduğunu söyleyen İsmail Demirbaş isimli şahıs, hem İslam dinine hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savurdu. Geçmişi de kirli olan Demirbaş üzerinden algı operasyonuna başlayanlar ise harekete geçti.

KİN VE NEFRET YAYMA PLANI
Twitter'da aynı yerden talimat almış gibi hareket eden bir grup, İsmail Demirbaş'ın hakaret içeren sözlerini eleştiri gibi gösterip bunlar üzerinden hakareti ve nefreti yayma çabası içinde. Demirbaş'ın sözlerinde İslam dinine de hakaret yer alırken Anadolu'nun gerçeklerini gözardı edenler destek paylaşımlarıyla bu hakaretlere adeta ortak oluyor.

GEÇMİŞİ DE KİRLİ
Bununla birlikte bu sözler İsmail Demirbaş'ın ilk vukuatı da değil. Demişrbaş'ın daha önce "dini değerlere hakaret" suçundan 16 ay hapis cezası aldığı biliniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları