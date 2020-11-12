Hakareti eleştiri kılıfına sığdırmaya çalışanlar İsmail Demirbaş isimli şahıs üzerinden mağduriyet edebiyatı oluşturmaya çalışıyor

Antalya'da verdiği bir röportajda hem İslam dinine hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran İsmail Demirbaş isimli vatandaş tutuklandı. Demirbaş'ın hakaret içeren sözlerini eleştiri kılıfına sokmak isteyenler ise adeta ortak bir merkezden haber gelmiş gibi harekete geçti. Üstelik İsmail Demirbaş daha önce "dini değerlere hakaret" suçundan 16 ay hapis cezası almış biri.

Sosyal medyada özellikle bu günlerde bir video sıkça paylaşılıyor. Videoda yer alan ve ateist olduğunu söyleyen İsmail Demirbaş isimli şahıs, hem İslam dinine hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savurdu. Geçmişi de kirli olan Demirbaş üzerinden algı operasyonuna başlayanlar ise harekete geçti.

KİN VE NEFRET YAYMA PLANI

Twitter'da aynı yerden talimat almış gibi hareket eden bir grup, İsmail Demirbaş'ın hakaret içeren sözlerini eleştiri gibi gösterip bunlar üzerinden hakareti ve nefreti yayma çabası içinde. Demirbaş'ın sözlerinde İslam dinine de hakaret yer alırken Anadolu'nun gerçeklerini gözardı edenler destek paylaşımlarıyla bu hakaretlere adeta ortak oluyor.

GEÇMİŞİ DE KİRLİ

Bununla birlikte bu sözler İsmail Demirbaş'ın ilk vukuatı da değil. Demişrbaş'ın daha önce "dini değerlere hakaret" suçundan 16 ay hapis cezası aldığı biliniyor.

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