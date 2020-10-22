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    • 22.10.2020 14:38
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    tetikçisi 'den alçak hareket! Başkan Erdoğan'ı "vatan haini" göstermeye çalıştılar!

    ’nün tetikçisi ’ın sahibi olduğu ’den bir skandal daha geldi. Sokakta kendini bilmez bir kişiye mikrofon uzatan TELE1 Başkan ’ı vatan haini olarak göstermeye küstahlığına kalkıştı. TELE1’in yapılan habere gelen tepkiler üzerine alçak haberi yayından kaldırdığı görüldü.

    "İsveç Muhabiri" diye terör örgütü üyesini ekranlara çıkaran ve parasıyla kurulan yeniden provokatörlüğe başladı.

    'li belediyeler tarafından beslenen TELE1 sokak röportajı yaptığı sırada denk geldiği bir meczubun hezeyanlarını "yorum" ve "siyasi görüş" kılıfı ile haberleştirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I VATAN HAİNİ GÖSTERECEK KADAR KÜSTAHLAŞTILAR
    'ın sahibi olduğu kanal video aracılığıyla Başkan 'ı "vatan haini" olarak gösterme alçaklığına girişti.

    TEPKİ GELİNCE SİLDİLER
    İğren provokasyona sosyal medyadan tepki yağınca haber kısa bir süre içerisinde kaldırıldı.

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    Haberler Güncel FETÖ tetikçisi TELE1'den alçak hareket! Başkan Erdoğan'ı "vatan haini" göstermeye çalıştılar!