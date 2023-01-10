Hakan Yelbiz öldü mü? Ünlü müzisyen ve söz yazarından acı haber! Otomobili şarampole uçtu! Sanat dünyası yasta!

Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi.

Hakan Yelbiz'den acı haber! Şarampole uçtu! Sanat dünyası yasta!

HAKAN YELBİZ VEFAT MI ETTİ?

İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

HAKAN YELBİZ KİMDİR?

Bas gitarist olan Hakan Yelbiz aynı zamanda aranjör ve prodüktör olarak da çalışıyordu. Mustafa İpekçioğlı ile kurduğu orkestranın yanı sıra Hakan Altun baştan olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzası bulunuyor.

47 yaşında olan müzisyen için Mustafa İpekçioğlu "Ben ona müziğimin kalbi diyorum" ifadelerini kullanıyordu.