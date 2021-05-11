Hainler maket uçakla saldırdı! PKK'nın saldırı amacıyla kullandığı maket uçak düşürüldü

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, alçak PKK'lı teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü.

Güvenlik güçlerimiz yurt içi ve yurt dışında hain, bölücü terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor. Türk askerinin karşısına çıkmaya korkan ve maketlerle saldırmayı planlayan PKK'lıların planları başlarına yıkıldı.

"YİNE MAKET UÇAKLARLA SALDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ediyor. Saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen teröristler ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalışıyor.

"BİR SALDIRI DAHA ÖNLENMİŞ OLDU"

Pençe Şimşek operasyonunun icra edildiği Metina bölgesinde yaşanan son olayda, arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimiz kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark etti. Hemen makineli tüfeklerle ateş altına alınan maket uçak hedefine ulaşamadan düşürüldü. Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde terör örgütü PKK'nın bir saldırısı daha başarıyla önlenmiş oldu."

Bakanlık, düşürülen maket uçağın fotoğrafını da paylaştı.