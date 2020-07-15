Bundan tam 4 yıl önce FETÖ’cü hainler darbeye kalkıştı. Ancak liderinin etrafında kenetlenen millet darbecilere izin vermedi. Peki, 35 kişinin şehit olduğu hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler yaşandı? A Haber Muhabiri Mehmet Karataş o gece yaşananları aktardı.
Hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler yaşandı?
15.07.2020 09:53
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