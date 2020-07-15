Almanya FETÖ’cü hainlere sığınak oldu

15.07.2020 10:19

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında firari FETÖ’cülere kucak açan ülkeler tartışılmaya devam ediyor. Firari FETÖ’cülerin ilk adresi Almanya oldu. Bu ülkeye sığınan FETÖ’cü sayısı 1200.