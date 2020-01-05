Haberler Video Hafter'den Trablus'ta katliam! Hafter ne yapmaya çalışıyor?

Hafter'den Trablus'ta katliam! Hafter ne yapmaya çalışıyor?

05.01.2020 01:01

Son dakika haberi... Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Emekli Albay İbrahim Keleş A Haber canlı yayınına bağlanarak saldırıyı ve Hafter'in Libya'da ne yapmaya çalıştığını anlattı.


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