Son dakika haberi... Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Emekli Albay İbrahim Keleş A Haber canlı yayınına bağlanarak saldırıyı ve Hafter'in Libya'da ne yapmaya çalıştığını anlattı.
Hafter'den Trablus'ta katliam! Hafter ne yapmaya çalışıyor?05.01.2020 01:01
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