İşte İran'ı çevreleyen ABD üsleri 04.01.2020 23:38

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmüştü. Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin ardından İran’da kırmızı savaş bayrağı Kum şehrinde bulunan kutsal Cemkeran Camii’nin minaresine çekildi. Bugün ise Irak'ta ABD Büyükelçiliğine ve Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendi. Irak'ta tansiyonun iyice yükselmesinin ardından en merak edilen konu ise ABD'nin üsleri oldu. İşte İran'ı çevreleyen ABD üsleri...