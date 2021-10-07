Günde 10 ton çıkarıyorlar! Ahlat taşının en büyük özelliği yazın serin kışın sıcak tutuyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde zorluklarla çıkarılan ve yüzlerce kişiye geçim kaynağı olan Ahlat taşı, mikroklima özelliği nedeniyle özellikle son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nden ilgi görüyor. İşçiler, günlük ortalama 10 ton taşı çivi ve balyozlarla çıkarıp atölyelere yollarken Ahlat taşı yazın soğuk kışın sıcak tutması nedeniyle Adana gibi yazın sıcaklığın yüksek olduğu şehirlerde sıklıkla tercih ediliyor.