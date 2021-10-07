Haberler Haber Videoları Günde 10 ton çıkarıyorlar! Ahlat taşının en büyük özelliği yazın serin kışın sıcak tutuyor

Günde 10 ton çıkarıyorlar! Ahlat taşının en büyük özelliği yazın serin kışın sıcak tutuyor

Günde 10 ton çıkarıyorlar! Ahlat taşının en büyük özelliği yazın serin kışın sıcak tutuyor
07.10.2021 11:12 - Son Güncelleme: 07.10.2021 11:13
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Ahlat taşının en büyük özelliği yazın serin kışın sıcak tutuyor

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde zorluklarla çıkarılan ve yüzlerce kişiye geçim kaynağı olan Ahlat taşı, mikroklima özelliği nedeniyle özellikle son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nden ilgi görüyor. İşçiler, günlük ortalama 10 ton taşı çivi ve balyozlarla çıkarıp atölyelere yollarken Ahlat taşı yazın soğuk kışın sıcak tutması nedeniyle Adana gibi yazın sıcaklığın yüksek olduğu şehirlerde sıklıkla tercih ediliyor.

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