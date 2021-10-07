Günde 10 ton çıkarıyorlar! Ahlat taşının en büyük özelliği yazın serin kışın sıcak tutuyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde zorlukla çıkartılan ve yüzlerce kişiye geçim kaynağı olan Ahlat taşı, mikroklima özelliği nedeniyle son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nden de ilgi görüyor. 17 yıldır taş işçiliği yapan Seyfettin Nacaroğlu, "Bu taşların en büyük özelliği, yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutmasıdır. Özellikle sıcak iklimin yaşandığı Adana bölgesinden bu yıl ciddi talep aldık" dedi.

