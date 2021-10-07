Günde 10 ton çıkarıyorlar! Ahlat taşının en büyük özelliği yazın serin kışın sıcak tutuyor
Bitlis'in Ahlat ilçesinde zorluklarla çıkarılan ve yüzlerce kişiye geçim kaynağı olan Ahlat taşı, mikroklima özelliği nedeniyle özellikle son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nden ilgi görüyor. İşçiler, günlük ortalama 10 ton taşı çivi ve balyozlarla çıkarıp atölyelere yollarken Ahlat taşı yazın soğuk kışın sıcak tutması nedeniyle Adana gibi yazın sıcaklığın yüksek olduğu şehirlerde sıklıkla tercih ediliyor.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde zorlukla çıkartılan ve yüzlerce kişiye geçim kaynağı olan Ahlat taşı, mikroklima özelliği nedeniyle son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nden de ilgi görüyor. 17 yıldır taş işçiliği yapan Seyfettin Nacaroğlu, "Bu taşların en büyük özelliği, yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutmasıdır. Özellikle sıcak iklimin yaşandığı Adana bölgesinden bu yıl ciddi talep aldık" dedi.
Taş ocaklarına sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, günlük ortalama 8-10 ton arasında değişen kaya parçalarını çivi ve balyozlarla çıkarıp işleme atölyelerine gönderiyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tuttuğu için bölgede tercih edilen Ahlat taşı, son yıllarda sıcak iklimin hakim olduğu Akdeniz Bölgesi'nden de rağbet görüyor.
Babasından öğrendiği taş işçiliğini 17 yıldır sürdüren Seyfettin Nacaroğlu, görsel güzelliğinin yanı sıra yalıtım ve döşeme malzemesi olarak kullanılan Ahlat taşının mikroklima özelliği bulunduğunu söyledi. İlginin giderek arttığını belirten Nacaroğlu, "Her sabah saat 05.00'te evimizden çıkarak taş ocağına geliyoruz.