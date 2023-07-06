NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay vermiş ve 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmenin önü açılmıştı.

Ancak Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişinin Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakması, iki ülke arasındaki ilişkileri bir kez daha gerdi.

İsveç'in NATO'ya üyeliği, Litvanya'daki Vilnius Zirvesi'nde önceliklikli gündem maddelerinden.

Zirve öncesinde bugün Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI AYNI MASADA

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

Ancak toplantı öncesinde henüz İsveç, Türkiye'nin beklediği adımları atabilmiş değil.

Her ne kadar Stockholm'ün terörle mücadeleye yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girse de İsveç, Ankara'nın istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri henüz iade etmedi.

Ankara, bu adımların atılmaması halinde İsveç'in üyeliğine kırmızı ışık yaktığını açıkça belirtmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "14 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında 3'lü muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecektir" denildi.

ANKARA'YA BUDAPEŞTE'DEN DE DESTEK VAR

İsveç'in ittifak üyeliğine karşı çıkan Macaristan, süreçte Türkiye ile ortak hareket vaadinde bulunuyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin Türkiye'nin tutumunda değişiklik olması halinde Macaristan'ın süreci geciktirmeyeceğini açıkladı. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması noktasında Türk mevkidaşı ile temas halinde olduğunu da ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLÜ BULUNUYOR"

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da Türkiye'nin NATO'daki varlığına ilişkin "kilit rolü bulunuyor" değerlendirmesi geldi.

Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin pek çok krizde ara bulucu rolü oynadığını hatırlattı. Türkiye'yi önemli bir bölgesel ortak olarak tanımladı.

Ukrayna - Rusya savaşı üzerine İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, Finlandiya'nın süreci nisan ayında tamamlanmıştı.

İsveç ise henüz Türkiye ve Macaristan'ın onayını alamadı.